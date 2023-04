Con Osimhen, l’assenza di Kim e Anguissa assume un peso psicologicamente diverso (Gazzetta) (Di lunedì 17 aprile 2023) Domani sera Napoli e Milan torneranno ad affrontarsi al Maradona nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. A differenza dell’andata, però, in campo, per il Napoli, ci sarà anche Victor Osimhen, rientrato dall’infortunio contro il Verona. Saranno assenti, invece, Anguissa e Kim. Ma con il nigeriano in campo, la mancanza dei due capisaldi di difesa e centrocampo si farà sentire meno, a livello psicologico. La Gazzetta dello Sport scrive: “Si parte dal caposaldo Osimhen e fa tutta la differenza. Perché il Napoli che non ha segnato per due partite – mai successo prima in stagione – non aveva un centravanti: a Milano ha giocato Elmas e contro il Verona un Raspadori lontano dalla condizione migliore. È bastato quel quarto d’ora finale, quella traversa vibrante per far tornare l’ottimismo in casa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Domani sera Napoli e Milan torneranno ad affrontarsi al Maradona nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. A differenza dell’andata, però, in campo, per il Napoli, ci sarà anche Victor, rientrato dall’infortunio contro il Verona. Saranno assenti, invece,e Kim. Ma con il nigeriano in campo, la mancanza dei due capisaldi di difesa e centrocampo si farà sentire meno, a livello psicologico. Ladello Sport scrive: “Si parte dal caposaldoe fa tutta la differenza. Perché il Napoli che non ha segnato per due partite – mai successo prima in stagione – non aveva un centravanti: a Milano ha giocato Elmas e contro il Verona un Raspadori lontano dalla condizione migliore. È bastato quel quarto d’ora finale, quella traversa vibrante per far tornare l’ottimismo in casa ...

