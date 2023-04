Con l’autonomia differenziata, il governo ridurrà l’Italia a uno Stato medievale che conterà zero (Di lunedì 17 aprile 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il tema dell’autonomia differenziata continua a rimanere sottotraccia, quasi fosse un atto che non riguarda la vita dei cittadini. Alcuni, che si sentono furbi, pensano che sia un modo per le regioni settentrionali di trattenere imposte sul proprio territorio invece di regalare soldi ai terroni che, si sa, sono sfaticati. Tutto ciò nel presupposto, tutto da verificare, che il ceto politico locale sia migliore di quello nazionale. Al Sud dovranno accontentarsi di rimanere nel proprio status di parenti poveri e contentarsi di quelli che all’art. 117 della Costituzione sono “i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Quali siano questi diritti e con quali livelli vedremo. Insomma il minimo della pena per essere, almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il tema delcontinua a rimanere sottotraccia, quasi fosse un atto che non riguarda la vita dei cittadini. Alcuni, che si sentono furbi, pensano che sia un modo per le regioni settentrionali di trattenere imposte sul proprio territorio invece di regalare soldi ai terroni che, si sa, sono sfaticati. Tutto ciò nel presupposto, tutto da verificare, che il ceto politico locale sia migliore di quello nazionale. Al Sud dovranno accontentarsi di rimanere nel proprio status di parenti poveri e contentarsi di quelli che all’art. 117 della Costituzione sono “i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Quali siano questi diritti e con quali livelli vedremo. Insomma il minimo della pena per essere, almeno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Macron afferma che l'Unione Europea deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di farsi trascinar… - fabriziogorell1 : RT @collettiva_news: #Autonomiadifferenziata Nel referendum del 2017 il 56% dei veneti votò per l'autonomia, ma oggi non sarebbe più così.… - CgilBologna : RT @collettiva_news: #Autonomiadifferenziata Nel referendum del 2017 il 56% dei veneti votò per l'autonomia, ma oggi non sarebbe più così.… - caustichello : RT @Ile2S: @giulius90321171 @caustichello L'ostruzionismo delle regioni di sinistra sulla questione migranti mette in evidenza il tallone d… - Ile2S : @giulius90321171 @caustichello L'ostruzionismo delle regioni di sinistra sulla questione migranti mette in evidenza… -