Con la foto del Papa in piumino ci siamo riusciti, invece con lei ci vorrebbe il pendolino magico (Di lunedì 17 aprile 2023) La voglia di sole e vacanza travolge Kim Kardashian, che ne approfitta per sfoggiare un bikini dalla sua ultima collezione di Skims. In una foto con il fisico over 40 talmente scolpito e curvilineo da suscitare polemiche infinite. E molta pubblicità. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda le foto Kim Kardashian e l’ennesimo bikini della discordia Per la star di Al passo con i Kardashian la temuta prova costume è una questione che dura tutto l’anno. Tra vacanze, shootings e Paparazzate varie i fan sono più ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 aprile 2023) La voglia di sole e vacanza travolge Kim Kardashian, che ne approfitta per sfoggiare un bikini dalla sua ultima collezione di Skims. In unacon il fisico over 40 talmente scolpito e curvilineo da suscitare polemiche infinite. E molta pubblicità. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda leKim Kardashian e l’ennesimo bikini della discordia Per la star di Al passo con i Kardashian la temuta prova costume è una questione che dura tutto l’anno. Tra vacanze, shootings erazzate varie i fan sono più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirDistruggere : La foto di Meloni con i bambini etiopi dovrebbe dimostrare che la destra italiana non è razzista. Certo, finché sta… - AlbertoBagnai : #midtermgoofy (foto creata con l’AI di un convegno che non c’è mai stato). - petergomezblog : La procura di Firenze alla caccia di una foto di Berlusconi con Graviano e il generale Delfino. Il verbale di Gilet… - improbbldreamss : dopo le foto di ieri io mi sveglio con un piccolo yoongi in un piccolo maglioncin rosa confetto che dice che ama im… - FilippoCarmigna : 'Retorica fascista'. L'assurdo attacco al Meloni per la foto con i bimbi in Etiopia -