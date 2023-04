Comunali | Montefusco | comunità svuotate del serbatorio democratico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci sono due fenomeni preoccupanti che emergono dalla presentazione delle liste in provincia di Avellino per il rinnovo di tante amministrazioni”. Lo sottolinea Roberto, Segretario provinciale di Sinistra Italiana: “Per carità, non nuovi, ma che oggi acquisiscono dimensioni francamente impressionanti. Da una parte il proliferare di liste in piccolissimi comuni (anche cinque in realtà di meno di mille abitanti), con candidati chiaramente alla ricera di permessi e congedi elettorali, dall’altra competizioni in cui è presente una sola lista, senza competitori, se non la ricerca del quorum. Sia nel primo che nel secondo caso scompare la politica, scompare qualunque dibattito sul destino di quelle. E rischia di scomparire, in fondo, il senso della democrazia stessa. Certo, tutto ...