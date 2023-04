Come sta Ciro Immobile dopo l’incidente? Il referto medico e quante partite salta (Di lunedì 17 aprile 2023) È ancora ricoverato in ospedale Ciro Immobile dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto nella mattinata di ieri, domenica 16 aprile, in uno scontro con un tram mentre attraversava ponte Matteotti a Roma, tra Prati e Flaminio. Mentre rimane ancora da accertare la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto anche le due figlie del capitano della Lazio, Immobile ha fatto sapere attraverso il proprio avvocato: «Sono sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti». L’attaccante biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’undicesima costola destra. Un infortunio che costringerà ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) È ancora ricoverato in ospedaleche lo ha visto coinvolto nella mattinata di ieri, domenica 16 aprile, in uno scontro con un tram mentre attraversava ponte Matteotti a Roma, tra Prati e Flaminio. Mentre rimane ancora da accertare la dinamica del, che ha coinvolto anche le due figlie del capitano della Lazio,ha fatto sapere attraverso il proprio avvocato: «Sono sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti». L’attaccante biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’undicesima costola destra. Un infortunio che costringerà ...

