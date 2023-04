Come reagiscono al loro Oroscopo i 12 Segni Zodiacali (Di lunedì 17 aprile 2023) ARIETE - Non potevi che essere tu il primo Segno dello Zodiaco e sei felice di non dover aspettare tutti gli altri Segni quando ascolti il tuo Oroscopo alla radio. Entusiasta e felice, ti appassioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) ARIETE - Non potevi che essere tu il primo Segno dello Zodiaco e sei felice di non dover aspettare tutti gli altriquando ascolti il tuoalla radio. Entusiasta e felice, ti appassioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eun0oia : RT @connellwaldronn: ma stanno scherzando a parlare di razzismo non vi dovete permettere a toccare delle donne in strada non potete sapere… - Fra_Valente_cek : RT @RESENZATRONO23: questo passa di diritto come il 2.0 del NON fallo di Giroud-Sanches ????i provinciali reagiscono sempre cosi…PIANGENDO… - B_ELIS84 : @arringagnolo Ti capisco molto bene Sai quante volte di metto a raccogliere plastica da terra e i locali reagiscono… - LauraRewind : RT @ccombercat: I programmi addestrano, i programmati reagiscono... Film come Hostel, serie TV su “il cannibale di Milwaukee”, ossia Jeffre… - ccombercat : I programmi addestrano, i programmati reagiscono... Film come Hostel, serie TV su “il cannibale di Milwaukee”, ossi… -