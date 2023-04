Come evitare le spese inutili sul conto corrente: trucchi e consigli (Di lunedì 17 aprile 2023) Quello dei costi inutili sul conto corrente è un problema che riguarda tanti italiani. Non ne sono immuni nemmeno coloro che hanno deciso di aprire un conto corrente cosiddetto a zero spese: queste soluzioni, infatti, spesso hanno costi azzerati solo per alcuni tipi di operazioni e prevedono il pagamento di commissioni per altri servizi. Sapere in anticipo quali sono le operazioni che si fanno di solito e verificare quali sono i costi applicati dai diversi istituti bancari aiuta a eliminare gli sprechi e riduce le spese del conto corrente che si pagano per dei servizi che non si usano. Scopri quali sono i conti correnti più economici A cosa fare attenzione quando si sceglie un nuovo conto corrente Per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Quello dei costisulè un problema che riguarda tanti italiani. Non ne sono immuni nemmeno coloro che hanno deciso di aprire uncosiddetto a zero: queste soluzioni, infatti, spesso hanno costi azzerati solo per alcuni tipi di operazioni e prevedono il pagamento di commissioni per altri servizi. Sapere in anticipo quali sono le operazioni che si fanno di solito e verificare quali sono i costi applicati dai diversi istituti bancari aiuta a eliminare gli sprechi e riduce ledelche si pagano per dei servizi che non si usano. Scopri quali sono i conti correnti più economici A cosa fare attenzione quando si sceglie un nuovoPer ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Ma se vi dicessi che un certo regime alimentare può rallentare o addirittura evitare l insorgenza di una malattia c… - ultimora_pol : #Macron afferma che l'Unione Europea deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di farsi trascinar… - fratotolo2 : La Lega preme per la cancellazione dell’anomalia solo italiana della #protezionespeciale usata come escamotage dai… - OIPAItalia : Enpa, Leidaa e Oipa presentano un nuovo ricorso contro l’abbattimento di JJ4. I metodi per ottimizzare la convivenz… - federicootonini : @luigidamico2 @OfficialASRoma Innanzitutto faccio i complimenti, indirettamente, alla sua amica per essersi abbonat… -