Colpito dal disco durante la partita di hockey, ragazzino in arresto cardiaco (Di lunedì 17 aprile 2023) Paura durante un torneo amichevole di hockey su ghiaccio under 12 disputato ieri a Merano. Un giovane atleta dell'accademia giovanile dei Foxes di Bolzano è stato Colpito da un disco e si trova ricoverato all'ospedale...

