Colpi d’arma da fuoco esplosi in strada a Napoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoColpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi in via Domenico Padula nel quartiere napoletano di Pianura. Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbero state due persone che erano in sella ad uno scooter. I proiettili sarebbero stati indirizzati verosimilmente verso alcune abitazioni, i cui residenti sono ora in fase di identificazione. Sul posto intervenuti i carabinieri di Bagnoli e del reggimento Campania. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodasono statinel pomeriggio di oggi in via Domenico Padula nel quartiere napoletano di Pianura. Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbero state due persone che erano in sella ad uno scooter. I proiettili sarebbero stati indirizzati verosimilmente verso alcune abitazioni, i cui residenti sono ora in fase di identificazione. Sul posto intervenuti i carabinieri di Bagnoli e del reggimento Campania. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimoranet : #Missouri, i genitori gli chiedono di andare a prendere i fratellini ma lui suona il campanello all'indirizzo sbagl… - ShardanFreeMan : RT @emilianoleone23: Il politico Atik Ahmed è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco su un canale televisivo indiano in diretta. Fu chiamato… - MaxxGhe : 17/04/1989. Felix Pappalardi (cantante/bassista dei Mountain) muore a 43 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla… - AseroGiovanna : RT @emilianoleone23: Il politico Atik Ahmed è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco su un canale televisivo indiano in diretta. Fu chiamato… - cecchin1_nadia : RT @emilianoleone23: Il politico Atik Ahmed è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco su un canale televisivo indiano in diretta. Fu chiamato… -

Militare della GdF morto a Guidonia e cadavere nell'auto: aveva 54 anni, malore per la moglie dopo la scoperta Secondo quanto riferiscono le testate locali, infatti, alcuni cittadini avevano chiamato le forze dell'ordine dopo aver udito alcuni colpi d'arma da fuoco . Giunti sul posto, i militari hanno ... Sudan: l'esercito avrebbe ripreso il controllo della televisione pubblica Al bollettino si aggiungono le segnalazioni di colpi di arma da ...di trovarlo sarebbe stato affidato a un gruppo di soldati d'élite. ... Spari contro un'abitazione con una pistola ad aria compressa Ieri pomeriggio i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Colombo ad Arzano allertati dal 112 per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un gruppo di ragazzini avesse esploso dei colpi di arma da fuoco diverse volte utilizzando una ... Secondo quanto riferiscono le testate locali, infatti, alcuni cittadini avevano chiamato le forze dell'ordine dopo aver udito alcunida fuoco . Giunti sul posto, i militari hanno ...Al bollettino si aggiungono le segnalazioni didida ...di trovarlo sarebbe stato affidato a un gruppo di soldati'élite. ...Ieri pomeriggio i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Colombo ad Arzano allertati dal 112 per una segnalazione dida fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un gruppo di ragazzini avesse esploso deidida fuoco diverse volte utilizzando una ... Arzano, colpi d'arma da fuoco sparati in via Colombo: indagini in corso - Napoli Village - Quotidiano Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online