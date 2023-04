Colombia: incidenti prima del 'Clasico',almeno 89 feriti (Di lunedì 17 aprile 2023) E' di "almeno 89 feriti" il bilancio dei violenti scontri avvenuti ieri a Medellin in occasione del 'Clasico' del calcio Colombiano tra Atletico Nacional e America Cali. Lo hanno riferito fonti di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) E' di "89" il bilancio dei violenti scontri avvenuti ieri a Medellin in occasione del '' del calciono tra Atletico Nacional e America Cali. Lo hanno riferito fonti di ...

Gli incidenti fra tifosi e forze dell'ordine si sono verificati fuori e all'interno dello stadio 'Atanasio Girardot' dove era in programma la partita, che alla fine, per decisione delle autorità ...