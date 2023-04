Collovati | «Numeri dell’Inter impietosi | Inzaghi ha colpe»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) Fulvioha parlato alla Domenica Sportiva deidi Simoneall’Inter in questa stagione. ALTERNATIVE – Fulvioha parlato della gestione di Simonequest’anno: «Isono. Non mi riferisco solo alle 11 sconfitte. Nelle prime 18 gare ha fatte 38 gol. Ora c’è una crisi generale in attacco. Ciò che preoccupa la società sono i rapporti dei giocatori. Per questo si stanno guardando attorno.non ha valorizzato le alternative. Dove far respirare gli altri. Ora ne ha molti stanchi. Doveva sfruttare quello che ha». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...