Coachella | da Bad Bunny al bacio tra Shawn Mendes e Camila Cabello | cos' è successo nel primo weekend del festival

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Bad Bunny incanta il Coachella 2023 e il look dell’esibizione diventa virale - ProiezioniDB : Bad Bunny incanta il Coachella 2023 e il look dell’esibizione diventa virale - dennis_riverax : SCRIM EN COACHELLA LE DIJO A SU PÚBLICO QUE SE MOVIERAN, QUE ESE NO ERA UN CONCIERTO DE BAD BUNNY JSJSJSJSJSJSJS - hedaleksaa_ : Non mi passa che Bad bunny e Rosalia entrambi al Coachella per esibirsi ma non possono farci la noche de anoche ins… - rosyggero : il piccolo al coachella più acclamato di bad bunny -

2023, i look delle star guarda le foto Leggi anche › Come al. Identikit ... che si mischia tra la folla durante l'esibizione del fidanzatoBunny . Ma anche le celebs ...... Come on World, You Can't Go! , Crack Rock eReligion , prima di lanciarsi in una ... approfondimento2023, le foto più belle del terzo giorno del FestivalQuest'anno, tra gli artisti sul palco vanno menzionati Rosalìa,Bunny, Gorillaz, Becky G, Blink - 182, Blackpink e Björk . IlFestival è un evento per pochi dati i prezzi del biglietto, ...

Bad Bunny fa ballare il Festival Coachella 2023 a ritmo latino. VIDEO Sky Tg24

quindi ecco gli eventi salienti che hanno caratterizzato questi primi giorni di Coachella. This content can also be viewed on the site it originates from. Il primo giorno di festival, Bad Bunny non ha ...Il Coachella Festival perchè è diventato importante per affermarsi come influencer e cosa davvero rappresenta nel 2023. La musica è solo contorno.