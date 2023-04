CM Scommesse | Gasperini prende l'Inter e Radrizzani ospita Klopp | che spettacolo!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : CM Scommesse: Gasperini prende l'Inter a Firenze. Radrizzani ospita Klopp, che spettacolo!: Vediamo se la voglia e… -

Le quote Secondo i principali siti, i viola hanno più chance di vittoria: il segno 1 è ... Che siano gli uomini dia sbloccare per primi il risultato è proposto 2.25 da Bet365, 2.IL PRONOSTICO La squadra di Gian Pierogode di una considerazione maggiore da parte dei siti, ma dovrà affrontare un rivale impegnativo. Per questa ragione, si può ipotizzare ..., quote scudetto: la Juve dietro al Napoli Nei prossimi giorni la società del presidente ... Infine, nel palinsesto Goldbet, compare anche l' Atalanta didata a mille volte la posta. ...

Fiorentina-Atalanta: quote scommesse e pronostico Serie A 17/4/2023 bwin News Italia

La 30ª giornata di Serie A si chiude al Franchi con un Fiorentina-Atalanta che promette emozioni e divertimento. Con una vittoria i viola si porterebbero a 4 punti dal sesto posto, occupato dalla Dea ...La 30ª giornata di Serie A si chiude al Franchi con un Fiorentina-Atalanta che promette emozioni e divertimento. Con una vittoria i viola si porterebbero a 4 punti dal sesto posto, occupato dalla Dea ...