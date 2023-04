CM.com – Lazio, Immobile ha già avvisato Sarri: vuole esserci contro l’Inter | Serie A (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 11:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Nenanche un incidente d’auto riesce a fermare Immobile. Come scrive il Messaggero questa mattina, l’attaccante della Lazio ha già parlato con Sarri dicendogli che farà di tutto per esserci contro l’Inter. A seguito della frattuta alla costola e alla distorsione alla colonna vertebrale riportati nello scontro di ieri tra il suo suv e un tram, per il capitano della Lazio si prevede un possibile stop di non meno di 10-15 giorni. In un primo momento si era parlato addirittura di un mese. I medici in ogni caso predicano cautela. Ulteriori accertamenti saranno comunque svolti in settimana. Ciro però, scrive il quotidiano romano nel ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 11:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Nenanche un incidente d’auto riesce a fermare. Come scrive il Messaggero questa mattina, l’attaccante dellaha già parlato condicendogli che farà di tutto per. A seguito della frattuta alla costola e alla distorsione alla colonna vertebrale riportati nello sdi ieri tra il suo suv e un tram, per il capitano dellasi prevede un possibile stop di non meno di 10-15 giorni. In un primo momento si era parlato addirittura di un mese. I medici in ogni caso predicano cautela. Ulteriori accertamenti saranno comunque svolti in settimana. Ciro però, scrive il quotidiano romano nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - OfficialSSLazio : ?? Di Ludwig van Beethoven Dirige l’orchestra il maestro Maurizio Sarri, gioca la S.S. Lazio #SpeziaLazio |… - OfficialSSLazio : ?? Spezia VS Lazio ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? #CMonEagles ?? - Bagarotzo : RT @giellepa: E soprattutto un’auto solida come la Land Rober accartocciata. A quanto andava il campione della Lazio? - StefanoMimmo84 : RT @OfficialSSLazio: Usa il codice A2ALAZIO e attiva luce&gas con A2A Energia ?? Per te 40€ di buoni fornitura in bolletta1 E per #LazioTor… -

Lazio, Immobile ha già avvisato Sarri A seguito della frattuta alla costola e alla distorsione alla colonna vertebrale riportati nello scontro di ieri tra il suo suv e un tram, per il capitano della Lazio si prevede un possibile stop di ... Ucid Lazio: Riccardo Pedrizzi confermato presidente ... fortemente investito dagli effetti sociali ed economici della pandemia, e di sostegno alla grande sfida che il Giubileo rappresenta per il Lazio e per l'Italia nel triennio di mandato". Alla ... Lotito su Immobile: "Siamo con lui" Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a Ciro Immobile dopo l'incidente avuto nella giornata di ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a Ciro Immobile dopo l'incidente avuto nella giornata di ieri. Le sue parole al Corriere dello Sport: "Siamo con lui e ... A seguito della frattuta alla costola e alla distorsione alla colonna vertebrale riportati nello scontro di ieri tra il suo suv e un tram, per il capitano dellasi prevede un possibile stop di ...... fortemente investito dagli effetti sociali ed economici della pandemia, e di sostegno alla grande sfida che il Giubileo rappresenta per ile per l'Italia nel triennio di mandato". Alla ...Claudio Lotito, presidente della, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a Ciro Immobile dopo l'incidente avuto nella giornata di ieri Claudio Lotito, presidente della, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a Ciro Immobile dopo l'incidente avuto nella giornata di ieri. Le sue parole al Corriere dello Sport: "Siamo con lui e ... Lazio, l’incidente di Immobile complica i piani: ecco quanto starà fuori Calcio in Pillole Immobile: “Ho temuto il peggio per le mie figlie. Vivi per miracolo!” Calcio ora per ora Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto… Leggi ... Mercato Lazio, occhi sempre su Frattesi: il retroscena Tra gli obiettivi della Lazio per il prossimo mercato estivo c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, valutato 30 milioni di euro dai neroverdi, è considerato da Sarri il ... Calcio ora per ora Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto… Leggi ...Tra gli obiettivi della Lazio per il prossimo mercato estivo c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, valutato 30 milioni di euro dai neroverdi, è considerato da Sarri il ...