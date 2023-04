Clima | a Bovisio Masciago primo progetto drenaggio urbano sostenibile di BrianzAcque

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un intervento con pochissimi precedenti, grazie a cui l’intera zona con l’inserimento di alberi, aiuole fiorite, rain garden e di altri elementi di arredo, è ora in grado di agevolare la raccolta delle acque piovane in eccesso e di contrastare la formazione di isole di calore Una strada lunga quasi un chilometro e una piazza completamente rigenerate e funzionali rispetto agli effetti prodotti dai cambiamentitici. E’ quel che è successo a, doveha concluso un intervento progettuale diche, in soli quattro mesi, ha trasformato il volto di via Matteotti e piazzetta Silvio Pellico rendendole più belle, più verdi, più sicure. Più vivibili. Un intervento con pochissimi precedenti, grazie ...