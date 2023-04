Claudio Baglioni, si aggiungono due nuovi imperdibili appuntamenti al tour “aTUTTOCUORE” (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il grande successo delle prime 12 date annunciate, “aTUTTOCUORE”, i maxieventi di Claudio Baglioni, si arricchiscono di 2 nuove date all’ARENA DELLA VITTORIA di BARI, il 20 e 21 ottobre 2023. Salgono così a 14 gli appuntamenti dal vivo di “aTUTTOCUORE”, che si annunciano rivoluzionari, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo. Saranno 6 i live allo STADIO CENTRALE del FORO ITALICO a ROMA (21-22-23 e 28-29-30 settembre 2023), 3 i concerti all’ARENA di VERONA (5-6-7 ottobre 2023), 3 quelli al VELODROMO PAOLO BORSELLINO di PALERMO (12-13-14 ottobre 2023) e 2 le date all’ARENA DELLA ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il grande successo delle prime 12 date annunciate, “”, i maxieventi di, si arricchiscono di 2 nuove date all’ARENA DELLA VITTORIA di BARI, il 20 e 21 ottobre 2023. Salgono così a 14 glidal vivo di “”, che si annunciano rivoluzionari, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo. Saranno 6 i live allo STADIO CENTRALE del FORO ITALICO a ROMA (21-22-23 e 28-29-30 settembre 2023), 3 i concerti all’ARENA di VERONA (5-6-7 ottobre 2023), 3 quelli al VELODROMO PAOLO BORSELLINO di PALERMO (12-13-14 ottobre 2023) e 2 le date all’ARENA DELLA ...

