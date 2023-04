Claudio Amendola ha due ristoranti a Roma, ecco dove (Di lunedì 17 aprile 2023) Non tutti sanno che Claudio Amendola ha due ristoranti, situati entrambi a Roma. Si tratta del Ristorante Osteria del Parco, aperto nel 2010 a Valmontone (Roma), e Frezza – Cucina De Coccio, situato nel cuore della Capitale e attivo dal novembre 2022. Ma scopriamo qualcosa di più su questi due locali. Il Ristorante Osteria del Parco si trova in Via Della Pace SNC in località Valmontone – comune facente parte della città metropolitana di Roma – ed è aperto dal 2010. Qui è possibile gustare la vera cucina della tradizione Romana, con un menu che spazia dalla pasta tirata a mano dalla pastaia ai piatti di carne. Come si può leggere sul sito del ristorante (che potete trovare a questo link), la specialità della casa è “la bistecca al tagliere, servita con osso o disossata, ... Leggi su cultweb (Di lunedì 17 aprile 2023) Non tutti sanno cheha due, situati entrambi a. Si tratta del Ristorante Osteria del Parco, aperto nel 2010 a Valmontone (), e Frezza – Cucina De Coccio, situato nel cuore della Capitale e attivo dal novembre 2022. Ma scopriamo qualcosa di più su questi due locali. Il Ristorante Osteria del Parco si trova in Via Della Pace SNC in località Valmontone – comune facente parte della città metropolitana di– ed è aperto dal 2010. Qui è possibile gustare la vera cucina della tradizionena, con un menu che spazia dalla pasta tirata a mano dalla pastaia ai piatti di carne. Come si può leggere sul sito del ristorante (che potete trovare a questo link), la specialità della casa è “la bistecca al tagliere, servita con osso o disossata, ...

