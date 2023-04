Claudia Motta conferma la frequentazione con Simone Rugiati (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel corso della sua clip a L'Isola dei Famosi, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel corso della sua clip a L'Isola dei Famosi, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Claudia Motta conferma in diretta la frequentazione con noto chef della tv - pask_gal : Il mio cervello dopo la presentazione di suddetta Claudia Motta #isola #isoladeifamosi - Antabben366 : @Marko_lino_1 Vi do uno scoop la Claudia Motta a Pasquetta era a casa di un mio amico in compagnia di un uomo che c… - alecabeyo : Claudia Motta quota Sara Manfuso della stagione e noi siamo totalmente qui per questo. #Isola - Idonotcombdolls : Sì ok la partita di Coppa Italia domani, ma qui c’è da fare una cosa importante TIER LIST DONNE ISOLA DEI FAMOSI… -