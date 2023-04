Claudia Motta all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, Miss Mondo Italia, chi è il fidanzato, Simone Rugiati, foto e Instagram (Di lunedì 17 aprile 2023) La famosa modella Claudia Motta che ha vinto Miss Mondo nel 2021 sta per partire per una nuova e incredibile avventura. Salperà per l’Isola dei Famosi 2023 e dovrà affrontare tante sfide e avventure sull’isola sperduta in Honduras. Riuscirà a cavarsela? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo chi è Claudia e cosa fa nella sua vita. Chi è Claudia Motta: età e il titolo di Miss Mondo Claudia Motta è una ragazza nata a Roma nel 2000 che ha quasi 23 anni e ha rappresentato l’Italia nel concorso di “Miss Mondo” aggiudicandosi la vittoria. Sul piccolo schermo ha partecipato soltanto al cast di Tiki Taka al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) La famosa modellache ha vintonel 2021 sta per partire per una nuova e incredibile avventura. Salperà per l’Isola deie dovrà affrontare tante sfide e avventure sull’isola sperduta in Honduras. Riuscirà a cavarsela? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo chi èe cosa fa nella sua vita. Chi è: età e il titolo diè una ragazza nata a Roma nel 2000 che ha quasi 23 anni e ha rappresentato l’nel concorso di “” aggiudicandosi la vittoria. Sul piccolo schermo ha partecipato soltanto al cast di Tiki Taka al ...

