Classifica Tour of the Alps 2023 | prima tappa | Tao Geoghegan Hart è il primo leader | 7° Lorenzo Fortunato

La 46ma edizione del Tour of the Alps si è aperta con la prima tappa con partenza da Rattenberg ed arrivo ad Alpbach dopo 127.5 km: il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) vince con una brillante azione in vista del traguardo ed è il primo leader della corsa. A 2? l'austriaco Felix Gall (AG2R Citroën Team), a 4? l'altro britannico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Il miglior italiano è Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), settimo a 10?. In virtù degli abbuoni i distacchi dal leader dei tre ciclisti citati sono rispettivamente di 6?, 10? e 20?.

