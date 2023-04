Clandestini, stop alla protezione speciale: la sinistra frigna e chiede lo ius scholae (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Sui Clandestini il governo decide per lo stop alla “protezione speciale”, ovvero il permesso di soggiorno concesso ai richiedenti asilo in caso questi non abbiano i requisiti per la protezione internazionale. Un “regalo” lasciato a tutti noi dall’ex ministro dell’Interno Luciana Lamorgese del gabinetto di Mario Draghi. Norma non presente altrove, tanto per cambiare ha reso l’Italia ancora più calamitante per gli ingressi illegali, dal momento che la sua durata (2 anni) permette al clandestino anche di ottenere un lavoro e di stabilizzarsi rendendo ancora più complicato di quanto già non sia un eventuale rimpatrio, risolvendosi in una sorta di sanatoria de facto. La stessa che l’Onu vuole che manteniamo. Ovviamente, la sinistra insorge e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Suiil governo decide per lo”, ovvero il permesso di soggiorno concesso ai rinti asilo in caso questi non abbiano i requisiti per lainternazionale. Un “regalo” lasciato a tutti noi dall’ex ministro dell’Interno Luciana Lamorgese del gabinetto di Mario Draghi. Norma non presente altrove, tanto per cambiare ha reso l’Italia ancora più calamitante per gli ingressi illegali, dal momento che la sua durata (2 anni) permette al clandestino anche di ottenere un lavoro e di stabilizzarsi rendendo ancora più complicato di quanto già non sia un eventuale rimpatrio, risolvendosi in una sorta di sanatoria de facto. La stessa che l’Onu vuole che manteniamo. Ovviamente, lainsorge e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Il governo fa - finalmente - una cosa 'non immigrazionista', ma il Pd vuole tutto e rilancia. E occhio ai giudici… - giuliabottini : #stop centri accoglienza in centri abitati..si faccia campo profughi..(siamo in emergenza) su isola Capraia od al… - Bombadasei : @repubblica Il debito pubblico è colpa degli immigrati. Bruciati centinaia di miliardi per i clandestini rubati agl… - Roberto89203953 : Ritornando sulla Meloni le contraddizioni del suo governo e della sua politica sono venute a galla come ad esempio… - romanoziroldo : RT @giuliogaia: @Alexanderxxvii1 Non ci sarà fine alle tragedie sino a che i clandestini che sbarcano in Italia invece di finire in galera… -