Ciro Immobile rimane in ospedale per la piccola Michela, un’altra notte al Gemelli (Di lunedì 17 aprile 2023) Ciro Immobile dopo il suo incidente e i momenti di grande concitazione che l’evento ha provocato nell’animo di tutti i suoi fans e tifosi, finalmente sembra essersi ripreso. Il campione, infatti, sarà dimesso proprio nella giornata di domani, martedì 18 aprile 2023. Passerà, insomma, un’altra notte in ospedale prima di poter ritornare finalmente a casa, ma sarà accanto alla figlia Michela. Ciro Immobile, come sta dopo l’incidente con il tram a Roma: le condizioni di salute Perché Ciro Immobile rimane un’altra notte in ospedale In molti, a dire il vero speravano che il capitano della Lazio uscisse dall’ospedale Gemelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023)dopo il suo incidente e i momenti di grande concitazione che l’evento ha provocato nell’animo di tutti i suoi fans e tifosi, finalmente sembra essersi ripreso. Il campione, infatti, sarà dimesso proprio nella giornata di domani, martedì 18 aprile 2023. Passerà, insomma,inprima di poter ritornare finalmente a casa, ma sarà accanto alla figlia, come sta dopo l’incidente con il tram a Roma: le condizioni di salute PerchéinIn molti, a dire il vero speravano che il capitano della Lazio uscisse dall’...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - CorriereCitta : Ciro Immobile rimane in ospedale per la piccola Michela, un’altra notte all’ospedale Gemelli - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ?? Ciro non è uscito dal reparto di pediatria questa mattina, come aveva concordato con i medici ieri, per non lasciare s… -