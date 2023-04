Ciro Immobile | la notte in ospedale al Gemelli e l' ansia per le figlie | la più piccola è al Bambino Gesù

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tutt'altrasi aspettava di passareprima del ritorno in campo a Formello, ritorno che però oggi non ci sarà. Dovrà attendere parecchiodopo il brutto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - Er_Foxy_71 : RT @OfficialSSLazio: Le condizioni di @ciroimmobile ?? - ilovegossip5 : RT @repubblica: Ciro Immobile non lascia sola la sua piccola Michela: seconda notte all'ospedale Gemelli, sarà dimesso martedì [di Riccardo… -

... le parole del presidente biancoceleste LotitoTiene banco, in casa Lazio, la situazione delicata del bomber biancoceleste, protagonista ieri mattina di un brutto incidente stradale a ...ROMA - Tutto il mondo Lazio e dello sport intorno adopo l'incidente di domenica mattina. E Claudio Lotito, ai canali ufficiali del club, ha espresso tutta la vicinanza al suo attaccante: " Mi sono attivato da subito appena venuto a ...ROMA - Stop, continui stop.inseguito dalla sfortuna, mai nella sua carriera si è ritrovato in una situazione del genere. Dagli infortuni muscolari al ricovero dopo il terribile incidente in macchina . Ha scontato, ...

Incidente d'auto per Ciro Immobile, scontro con un tram a Roma: "Frattura di una costola" - Cronaca Agenzia ANSA

[themoneytizer id=”99064-6] Secondo quanto riportato da La Repubblica il capitano della Lazio Ciro Immobile passerà un’altra notte in ospedale accanto alla figlia Michela. Sarà, quindi, dimesso doman ...L'incidente di Ciro Immobile di domenica mattina continua a tenere banco. Lo schianto violentissimo tra la sua vettura e il tram avvenuto a Roma, tra i quartieri Prati e Flaminio, poteva avere consegu ...