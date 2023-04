Ciro Immobile | il mistero del semaforo | era funzionante? La dinamica dello schianto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - leggoit : Ciro #Immobile, il giallo del semaforo: era funzionante? La dinamica dello schianto #Roma - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ciro Immobile è rimasto un altro giorno ricoverato in ospedale. Lotito: “Deve avere serenità” -

Il semaforo all'incrocio di Roma in cui si è verificato l'incidente tra il Suv Land Rover Defender guidato dae il tram 19 del servizio pubblico 'è perfettamente funzionante , quindi se uno aveva il verde, l'altro aveva il rosso e doveva fermarsi'. È quanto si apprende da fonti della polizia ...Commenta per primo Un'altra notte in ospedale per, per stare vicino alla piccola Michela, la figlia di 10 anni rimasta coinvolta insieme alla sorella Giorgia e all'attaccante della Lazio nell'incidente di ieri mattina sul ponte ...Il semaforo all'incrocio in cui si è verificato l'incidente tra il Suv Land Rover Defender guidato dae il tram 19 del servizio pubblico 'è perfettamente funzionante, quindi se uno aveva il verde, l'altro aveva il rosso e doveva fermarsi". È quanto si apprende da fonti della polizia ...

Lazio, Immobile resta sotto osservazione: soltanto domani le dimissioni La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - Non è una stagione fortunata per Ciro Immobile.Dopo l'incidente con un tram nella giornata di domenica, l'attaccante della Lazio è stato ricoverato all'ospedale. Il motivo Un trauma ...Trenta candeline per Patric: il difensore della Lazio, arrivato in biancoceleste a luglio 2015, oggi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, rispondendo agli auguri dei tifosi e inviando un ...