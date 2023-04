(Di lunedì 17 aprile 2023) Tutta la giornata di lunedì passata ancora in, doverimane sotto osservazione per un’altra notte. Prosegue il ricovero nel reparto di medicina d’urgenza dell’Gemelli per l’attaccante della Lazio dopo il terribile incidente stradale di domenica mattina: dopo l’impatto con il tram,ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola. La Presse, che cita fonti sanitarie, riferisce che le condizioni dell’attaccante sono in miglioramento. Il capitano biancoceleste, salvo imprevisti, martedì lascerà l’. Il ricovero è stato prolungato per precauzione ma anche per permettere adi restare affianco alla figlia, anche lei in auto al momento dell’incidente.però ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - fattoquotidiano : Ciro Immobile è rimasto un altro giorno ricoverato in ospedale. Lotito: “Deve avere serenità” - laziolivetv : Incidente Immobile, parla Lotito: 'Ciro fa parte della famiglia Laziale...siamo tutti con lui' -

è ancora in ospedale. I medici hanno voluto tenerlo in osservazione, dopo il brutto incidente d'auto che lo ha coinvolto, avvenuto domenica 16 aprile a Roma , in zona Ponte Matteotti. A ...Dopo aver trascorso la notte in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma presso il reparto di medicina d'urgenza, persono ore di grande preoccupazione. E questo non solo per i traumi riportati in seguito all'incidente col tram della linea 19 avvenuto nella giornata di ieri. Paura per: in auto ...e l'incidente d'auto contro il tram Calciatori e auto distrutte. L'incidente di ieri mattina dinel cuore di Roma è solo l'ultimo episodio di una lunga lista. L'impatto ad ...

Lazio, Immobile resta sotto osservazione: soltanto domani le dimissioni La Gazzetta dello Sport

Tutta la giornata di lunedì passata ancora in ospedale, dove Ciro Immobile rimane sotto osservazione per un’altra notte. Prosegue il ricovero nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Gemelli ...L'incidente che ha visto coinvolto il calciatore della Lazio Ciro Immobile ha stupito per la resistenza della sua Land Rover Defender, che è uscita a reggere all'impatto con un tram in corsa. Vediamo ...