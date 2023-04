Cina e Usa, rapporti sempre più tesi (Di lunedì 17 aprile 2023) I rapporti tra Stati Uniti e Cina sono tesi (non è una novità) e nelle ultime settimane la pressione intorno a Taiwan è ancora più alta. L’ultimo gradino di tensione scalato oggi (5 aprile 2023) fa riferimento a un’operazione speciale di pattugliamento e ispezione nella parte centrale e settentrionale dello Stretto di Taiwan avviata dalla Cina. L’isola di Taiwan è il nucleo della contesa tra Stati Uniti e Cina e il viaggio della presidente Tsai Ing-wen a Los Angeles è stato visto da Pechino come l’ennesima provocazione, e ne parla anche l’Ambasciata cinese di cui l’Ambasciatore Jia Guide. I movimenti cinesi potrebbero quindi essere una risposta, non troppo velata viste le minaccia di “azioni risolute” lanciate nei giorni scorsi, al viaggio istituzionale. La sensazione, secondo diversi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Itra Stati Uniti esono(non è una novità) e nelle ultime settimane la pressione intorno a Taiwan è ancora più alta. L’ultimo gradino di tensione scalato oggi (5 aprile 2023) fa riferimento a un’operazione speciale di pattugliamento e ispezione nella parte centrale e settentrionale dello Stretto di Taiwan avviata dalla. L’isola di Taiwan è il nucleo della contesa tra Stati Uniti ee il viaggio della presidente Tsai Ing-wen a Los Angeles è stato visto da Pechino come l’ennesima provocazione, e ne parla anche l’Ambasciata cinese di cui l’Ambasciatore Jia Guide. I movimenti cinesi potrebbero quindi essere una risposta, non troppo velata viste le minaccia di “azioni risolute” lanciate nei giorni scorsi, al viaggio istituzionale. La sensazione, secondo diversi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Dopo la visita di #Macron e #Lula in #Cina, le nostre analisi prevedono 1) Aumento export #Airbus dalla Francia al… - michele_geraci : Non posso confermare se #Xi abbia veramente detto questo a #Biden, ma posso confermare che ciò riflette il pensiero… - LaVeritaWeb : In missione a Pechino, il presidente brasiliano si scaglia contro il dollaro e il Fmi. La fedelissima Dilma Roussef… - giubberosse1 : 1. Stiamo assistendo a una frammentazione dell’economia globale in due blocchi concorrenti attorno a USA e Cina. 2.… - PrvaZylm : RT @LadyAfro17: 17 Aprile 2023, Stati Uniti - Cina CINA PASSA AL CONTRATTACCO E PRIVA GLI STATI UNITI DEI METALLI DELLE TERRE RARE?? Duro… -