(Di lunedì 17 aprile 2023) L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello Shandong, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui, dalle 9 alle 12 locali (3 - 6 in Italia), saranno "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Asia, mercati misti Nikkei???? sulla parità, Kospi???? -0,1%, HSI???? +0,5%, Shanghai???? +1% #Cina, la Banca centrale la… - sandrogozi : ?? Domani mattina alle ore 10 sarò ospite di @MediasetTgcom24 Si parlerà della visita del Presidente #Macron in Cin… - sandrogozi : ?? Domani mattina sarò ospite di @24Mattino su @Radio24_news per parlare di #Macron, #Cina e percorso diplomatico e… - radio3mondo : L'Ucraina non ha trovato armi cinesi sul campo di battaglia, ma la Cina si è dichiarata aperta a un'ulteriore coope… - umbertoliuzzo : RT @IDMO_it: ??Domani esce l'ultimo episodio di Guerra Ibrida, ospite la direttrice @IAIonline @NathalieTocci Parleremo di #Cina in Medio… -

L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello Shandong, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui, dalle 9 alle 12 locali (3 - 6 in Italia), saranno "svolte importanti attività militari" in alcune aree del mar Giallo, sottoposte al divieto di ingresso. Lo si legge in uno stringato avviso ...2023 - 04 - 17 18:18:54importanti attività militari nel Mar Giallo L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello Shandong, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui ...Tra le più attese, quelle di Johnson & Johnson, Bank of America e Goldman Sachs (18 aprile 2023, prima dell'apertura dei mercati), Netflix e United Airlines (, dopo la chiusura), Morgan ...

Cina, domani 'importanti attività militari' nel mar Giallo - Asia Agenzia ANSA

L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello Shandong, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui domani, dalle 9 alle 12 locali (3-6 in Italia), saranno "svol ...Le piazze orientali non seguono l’andamento ribassista degli indici Usa, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali ...