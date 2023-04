Cilento Tastes | anteprima a Paestum con gli “artigiani del gusto”

(Di lunedì 17 aprile 2023) È iniziato il countdown per il, evento aperto al pubblico che dà voce agli “del”: dal 22 al 25 aprile al Next di Capaccio-, oltre 70, con i relativi prodotti tipici, animeranno l’area di degustazione diffusa, aperta dalle ore 18:00 alle ore 22:00, laboratori per i piccoli, varie le masterclass, oltre ad uno spazio interamente dedicato ai vini del, “La cantina”, e ancora gruppi emergenti e artisti locali. L’è un assaggio di cosa sarà, in compagnia degli chef del territorio e dei loro piatti più rappresentativi.ospitata dal Savoy Hotel & Spa, oasi dell’ospitalità cilentana, immaginata ...

