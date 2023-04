Ciclismo, Tour of the Alps prima tappa oggi in tv: orari, percorso e diretta streaming (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Tour of the Alps 2023 si apre oggi con la prima tappa, lunga 127,5 km da Rattenberg ad Alpach. Una frazione interamente austriaca per aprire la corsa che per molti sarà il trampolino di lancio verso il Giro d’Italia distante ormai poche settimane. Si inizia subito con una giornata molto impegnativa, che prevede tre GPM in sequenza nel finale e l’arrivo in salita ai 922 metri di quota di Alpbach: pendenze non impossibili, ma che nei pressi dell’arrivo raggiungono comunque la doppia cifra. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 11:55, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:00 e le 15:30 in base a quella che sarà la media ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilof the2023 si aprecon la, lunga 127,5 km da Rattenberg ad Alpach. Una frazione interamente austriaca per aprire la corsa che per molti sarà il trampolino di lancio verso il Giro d’Italia distante ormai poche settimane. Si inizia subito con una giornata molto impegnativa, che prevede tre GPM in sequenza nel finale e l’arrivo in salita ai 922 metri di quota di Alpbach: pendenze non impossibili, ma che nei pressi dell’arrivo raggiungono comunque la doppia cifra. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa., TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 11:55, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:00 e le 15:30 in base a quella che sarà la media ...

