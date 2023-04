Ciclismo | Tour of the Alps 2023 | calendario tappe | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ile ildelof the, ormai classico appuntamento primaverile di scena quest’anno dal 17 al 21 aprile. Cinquemolto impegnative, il terreno ideale per diversi scalatori e uomini di classifica che cercheranno di affinare la loro preparazione in vista del Giro d’Italia ormai alle porte. Da Vlasov a Thomas e Geoghegan Hart passando per Pozzovivo, Fortunato, Haig e tanti altri, non mancano i nomi di spicco in una corsa che si snoderà tra Austria e Italia con un percorso di oltre 750 chilometri e quasi 15mila metri di dislivello complessivi. Andiamo quindi a scoprire come e quando seguire la corsa. TV E– Ilof thesarà trasmesso in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ciclismo Scatta oggi l'edizione 2023 del #TourotheAlps, il calendario delle tappe e gli orari per seguire la corsa… - francescomila18 : RT @MichGPS: #TouroftheAkps 1 tappa: Rattenberg – Alpbach 127.5 km 2.470 m Di nota il circuito da fare 2 volte. GPM di Brandenberg e la sal… - MichGPS : #TouroftheAkps 1 tappa: Rattenberg – Alpbach 127.5 km 2.470 m Di nota il circuito da fare 2 volte. GPM di Brandenbe… - rides_bike : CAPOLAVORO SD WORK Dopo la Strade Bianche e il Giro delle Fiandre arriva un’altra doppietta per la SD Worx, la squ… - polasein500cc : RT @Gian_Baldin: “Il ciclismo è la fatica più sporca addosso alla gente più pulita” – Gian Paolo Ormezzano Giusto Cerutti, ciclista indip… -

Sportface vi racconterà ilof the Alps 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora. L'altimetria... dopo la Parigi - Nizza (con tre tappe) e il Giro delle Fiandre, e aggiunge al suo palmar s un'altra classica oltre ai due successi alde ...... il quarto nella storia a fare l'accoppiata Fiandre - Amstel e il quinto nella storia a vincerede France e Amstel Gold Race dopo Bjarne Riis, Joop Zoetemelk, Bernard Hinault ed Eddy Merckx. E ...

CICLISMO: AL VIA OGGI IL TOUR OF THE ALPS SNAI Sportnews

Ciclismo, oggi la prima tappa del Tour of the Alps 2023: il percorso, gli orari e come vederla in diretta tv e streaming ...Nell'Amstel Gold Race un'altra vittoria di Pogacar. Il due volte vincitore ora tecnico, Enrico Gasparotto, sul momento no dell'italbici: "Tadej Pogacar fenomeno, ma i nostri corrono e non si allenano" ...