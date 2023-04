Ciclismo | Tadej Pogacar mantiene le promesse | un cannibale col sorriso

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Non ci sono più parole per. Anche ieri lo sloveno della UAE Team Emirates è parso, una, due categorie superiore a tutti gli avversari in gruppo: scatto a poco meno di trenta chilometri dal traguardo, seminato Tom Pidcock e vittoria all’Amstel Gold Race, altra corsa di un giorno tra le più rinomate del panorama internazionale. Ottenuta con una semplicità davvero disarmante. I numeri dello sloveno in questo 2023 sono disarmanti. In tre mesi e mezzo ha disputato diciassette giorni di corsa e ha vinto in nove occasioni, portandosi a casa Vuelta a Andalucia, Parigi-Nizza, Giro delle Fiandre ed Amstel Gold Race. Unico ‘neo’ la Milano-Sanremo vinta da Mathieu van der Poel, dove non è riuscito a fare la differenza sul Poggio per poi farsi sorprendere dall’olandese. Il fattore più impressionante è chesia un corridore che, ...