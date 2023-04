Ciclismo su pista, Nations Cup Milton 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 17 aprile 2023) Si svolgerà a Milton (Canada) da giovedì 20 a domenica 23 aprile la terza e ultima tappa dell’UCI Track Nations Cup 2023, importante competizione di Ciclismo su pista che assegnerà anche punti validi per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Parteciperanno a questo evento molti corridori vogliosi di mettersi in mostra e tra questi ci saranno anche ben 15 italiani. Gli uomini convocati dal CT Marco Villa per questo fine settimana sono Michele Scartezzini, Francesco Lamon, Matteo Donegà, Manlio Moro, Mattia Pinazzi, Davide Boscaro, Mattia Predomo, Matteo Bianchi e Matteo Tugnolo. In campo femminile, invece, sono state scelte Elisa Balsamo, Martina Alzini, Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Miriam Vece. La UCI Nations Cup 2023 non si potrà ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Si svolgerà a(Canada) da giovedì 20 a domenica 23 aprile la terza e ultima tappa dell’UCI TrackCup, importante competizione disuche assegnerà anche punti validi per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Parteciperanno a questo evento molti corridori vogliosi di mettersi in mostra e tra questi ci saranno anche ben 15 italiani. Gli uomini convocati dal CT Marco Villa per questo fine settimana sono Michele Scartezzini, Francesco Lamon, Matteo Donegà, Manlio Moro, Mattia Pinazzi, Davide Boscaro, Mattia Predomo, Matteo Bianchi e Matteo Tugnolo. In campo femminile, invece, sono state scelte Elisa Balsamo, Martina Alzini, Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Miriam Vece. La UCICupnon si potrà ...

