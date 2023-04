Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per la Nations Cup a Milton (Di lunedì 17 aprile 2023) La UCI Track Nations Cup di Ciclismo su pista è arrivata al terzo appuntamento della sua stagione a Milton, in Canada. Si comincia il prossimo 20 aprile nel velodromo canadese, con quattro giorni di gare che si chiuderanno il 23 di aprile, domenica. Quindici gli azzurri convocati da Marco Villa in vista dell’appuntamento nordamericano. Fra gli uomini i prescelti sono Davide Boscaro, Matteo Donegà, Francesco Lamon, Manlio Moro, Mattia Pinazzi, Mattia Predomo, Michele Scartezzini e Matteo Tugnolo. Le donne ‘prescelte sono invece Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Chiara Consonni e Miriam Vece. Sarà dunque composta da 15 atleti la spedizione azzurra in Nordamerica. Le gare partiranno con le qualifiche dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile, nella giornata di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) La UCI TrackCup disuè arrivata al terzo appuntamento della sua stagione a, in Canada. Si comincia il prossimo 20 aprile nel velodromo canadese, con quattro giorni di gare che si chiuderanno il 23 di aprile, domenica. Quindici gli azzurrida Marco Villa in vista dell’appuntamento nordamericano. Fra gli uomini i prescelti sono Davide Boscaro, Matteo Donegà, Francesco Lamon, Manlio Moro, Mattia Pinazzi, Mattia Predomo, Michele Scartezzini e Matteo Tugnolo. Le donne ‘prescelte sono invece Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Chiara Consonni e Miriam Vece. Sarà dunque composta da 15 atleti la spedizione azzurra in Nordamerica. Le gare partiranno con le qualifiche dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile, nella giornata di ...

