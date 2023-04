Ciclismo: storico sigillo di Francesco Busatto alla Liegi U23. Vittoria di Montagner alla Coppa Dondeo (Di lunedì 17 aprile 2023) Weekend intenso per le categorie giovanili delle due ruote. Tante le corse importanti che hanno visto protagoniste le categorie juniores ed under23 tanto sul territorio italiano quanto nel panorama internazionale. Andiamo dunque a raccontare quanto fatto dai giovani ciclisti azzurri negli ultimi giorni. Non possiamo che iniziare questa piccola rassegna con il prestigioso successo di Francesco Busatto alla Liegi-Bastogne-Liegi U23. Il classe 2002, in forza da quest’anno alla Circus – ReUz – Technord, team di sviluppo dell’Intermarché, ha regolato un gruppetto di tredici corridori che si erano avvantaggiati sui 600 metri della Côte de Bolland, a 8 km dal traguardo. Busatto diventa dunque il primo italiano ad imporsi nella corsa nata nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Weekend intenso per le categorie giovanili delle due ruote. Tante le corse importanti che hanno visto protagoniste le categorie juniores ed under23 tanto sul territorio italiano quanto nel panorama internazionale. Andiamo dunque a raccontare quanto fatto dai giovani ciclisti azzurri negli ultimi giorni. Non possiamo che iniziare questa piccola rassegna con il prestigioso successo di-Bastogne-U23. Il classe 2002, in forza da quest’annoCircus – ReUz – Technord, team di sviluppo dell’Intermarché, ha regolato un gruppetto di tredici corridori che si erano avvantaggiati sui 600 metri della Côte de Bolland, a 8 km dal traguardo.diventa dunque il primo italiano ad imporsi nella corsa nata nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... offertedi_oggi : ?? MINIMO STORICO ?? ?? ALPINA XIMO Disney, Caschi da Ciclismo Boys ?? A soli 41,61€ invece di 49,95€ (-16%) ??… - SuperOfferteXyz : ?? MINIMO STORICO ?? ?? ALPINA XIMO Disney, Caschi da Ciclismo Boys ?? A soli 41,61€ invece di 49,95€ (-16%) ??… - LS_Shopping : ?? MINIMO STORICO ?? ?? wearPro Occhiali da Sole da Uomo Rettangolare Retro Nero Occhiali da Sole Unisex Classici Ult… - Open_gol : Traguardo storico per l'olandese: solo in tre prima di lui avevano realizzato la doppietta con la Milano-Sanremo - OmarNews24 : RT @simonesalvador: Con Lucio Celletti, storico dello sport in TV, parliamo degli eventi sportivi di aprile, con un occhio di riguardo alla… -