Ciclismo | Nicolò Buratti debuttante alla Bahrain-Victorious | “Non ho saputo dire di no al professionismo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un nuovo nome italiano in gruppo, ed è quello di. Il ventunenne nato ad Udine è diventato professionista in fretta e furia con la maglia delladopo il ritiro di Heinrich Haussler, che ha appeso la bicicletta al chiodo per alcuni problemi cardiaci. La squadra bahrenita ha dunque pescato dal Team Friuli e portatofra i grandi, dandogli la possibilità di debuttareFreccia del Brabante e di essere a disposizione per il Tour of the Alps.è stato intervistato ai microfoni di InBici, e spiega come sono andate le cose: “Avevo un contratto in mano per il 2024 ed il 2025, avevo già preparato un altro anno da Under. Mafine è arrivata l’occasione di diventare subito professionista e non ho ...