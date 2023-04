“Ci ispiri ogni giorno”, le parole di David Beckham per il compleanno della moglie Victoria (Di lunedì 17 aprile 2023) Victoria Beckham compie 49 anni, e il marito David non poteva ovviamente mancare l’appuntamento con gli auguri social alla donna con cui condivide la vita da 24 anni. Buon compleanno alla più incredibile moglie e mamma – sono le parole dell’ex calciatore – qualcuno che ci ispira ogni giorno. Ti amiamo e meriti di avere il giorno migliore possibile. Buon compleanno. David e Victoria Beckham sono soliti dedicarsi pensieri molto dolci sui social in occasione dei rispettivi compleanni o degli anniversari di nozze; la loro unione va avanti da quasi un quarto di secolo e, nonostante rumors e gossip che si sono presentati talvolta nel corso degli anni, la loro famiglia è ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 17 aprile 2023)compie 49 anni, e il maritonon poteva ovviamente mancare l’appuntamento con gli auguri social alla donna con cui condivide la vita da 24 anni. Buonalla più incredibilee mamma – sono ledell’ex calciatore – qualcuno che ci ispira. Ti amiamo e meriti di avere ilmigliore possibile. Buonsono soliti dedicarsi pensieri molto dolci sui social in occasione dei rispettivi compleanni o degli anniversari di nozze; la loro unione va avanti da quasi un quarto di secolo e, nonostante rumors e gossip che si sono presentati talvolta nel corso degli anni, la loro famiglia è ...

