Christoper Leoni | chi è la compagna Francesca Versace | età | carriera | figlia | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il celebre modello e attore brasiliano Christopherparteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023. C’è grande attesa per l’inizio dello show che vedrà dei nomi incredibili salpare alle Honduras. Ecco chi è Christopher e tutto quello che sappiamo su di lui. Riuscirà a cavarsela su un’isola in mezzo all’oceano? Non lo sappiamo, ma intanto vi raccontiamo chi è la sua! Chi è: età eLa giovaneè la nipote di Gianni e Donatella, cioèdi Santo. La data precisa della sua nascita non è nota, ma sappiamo che ha circa 30 anni, è nata a Milano in un ambiente creativo e molto stimolante. Sin da piccola anche lei ...