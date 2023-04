Chiara Ferragni lancia una nuova tendenza | non lo faranno più solo gli uomini!

(Di lunedì 17 aprile 2023)conquista tutti con unache fino a oggi abbiamo vistoindosso agli uomini: ecco di cosa si trattaè conosciuta da tutti per essere una delle donne più seguite sui social e soprattutto per esser stata una tra le prima a diventare un'influencer. Quando era giovanissima nota che in America le ragazze aprono dei blog in cui parlano di moda e abbinamenti. Ecco allora che apre il suo blog The Blond Salad che inizia a emergere sempre di più sul web. Arrivano i primi inviti alle sfilate e ai vari eventi legati al mondo del fashion in cui tutti credono chesi trovi lì per sbaglio. Oggi sono tantissimi i giornalisti che vorrebbero fare un'intervista esclusiva all'imprenditrice digitale e i brand che vorrebbero vedere la donna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : A #Bologna sono già tantissimi i fan che aspettano #ChiaraFerragni. - njrlouiss : via rizzoli bloccata perché c’è Chiara Ferragni da Douglas e c’è gente di 50 anni vestita con la sua roba - GammaStereoRoma : Baby K Feat. Chiara Ferragni - Non Mi Basta Piu' - _cielodiperle : chiara ferragni ha vinto tutto. - infoitcultura : Chiara Ferragni a Bologna oggi, la regina del web incontra i suoi fan -

The Ferragnez , la serie su, Fedez e la loro famiglia, torna su Amazon Prime Video e lo fa con tanti colpi di scena in vista di una seconda stagione ricca di emozioni. Il secondo capitolo della serie targata ...A Bologna tantissimi fan sono giù in fila nella centralissima via Rizzoli per aspettare l'influencer...C'è una data di uscita per " The Ferragnez 2 - La serie ". L'annuncio è arrivato direttamente da Fedez ee chi pensava che le riprese fossero in stand - by si dovrà ricredere. Le registrazioni sono proseguite nonostante i rumor, la fantomatica crisi e persino la depressione di Fedez. Del ...

'The Ferragnez', arriva la seconda stagione della serie di Chiara Ferragni e Fedez la Repubblica

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro, l’ottavo della carriera, a Fedez per la recente vacanza a Dubai con Chiara Ferragni e figli. «Come ...Due poster, qualche piccola anticipazione e una data d'uscita che, più che vicina, è imminentissima: The Ferragnez 2, secondo capitolo della docuserie con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, ...