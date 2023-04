Chi riesce a fare 3.206 piegamenti in un’ora? Un 33enne di Brisbane: “Ecco che strategia ho usato” (Di lunedì 17 aprile 2023) L’atleta e culturista Lucas Helmke, 33 anni, di Brisbane, in Australia, ha stabilito un nuovo Guinness World Record di flessioni in un’ora, raggiungendo l’incredibile quota di 3.206 piegamenti, con una media di oltre 53 al minuto, scavallando il precedente primato realizzato da un suo connazionale, Daniel Scali, appena un anno fa. Per riuscire a battere Scali, Helmke si è allenato per due anni, per poi tentare ufficialmente l’impresa nella sua vecchia palestra a Brisbane, l’‘Iron Underground’. Durante la prova, all’atleta è stato chiesto di realizzare le flessioni mantenendo una postura perfetta, mantenendo il corpo dritto e flettendo le braccia fino al raggiungimento di un angolo di 90° al gomito, per poi sollevarsi nuovamente fino alla stesura completa degli arti, pena l’annullamento del piegamento. Alla fine della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) L’atleta e culturista Lucas Helmke, 33 anni, di, in Australia, ha stabilito un nuovo Guinness World Record di flessioni in, raggiungendo l’incredibile quota di 3.206, con una media di oltre 53 al minuto, scavallando il precedente primato realizzato da un suo connazionale, Daniel Scali, appena un anno fa. Per riuscire a battere Scali, Helmke si è allenato per due anni, per poi tentare ufficialmente l’impresa nella sua vecchia palestra a, l’‘Iron Underground’. Durante la prova, all’atleta è stato chiesto di realizzare le flessioni mantenendo una postura perfetta, mantenendo il corpo dritto e flettendo le braccia fino al raggiungimento di un angolo di 90° al gomito, per poi sollevarsi nuovamente fino alla stesura completa degli arti, pena l’annullamento del piegamento. Alla fine della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Papa denuncia che 'il ritorno della povertà di salute sta assumendo in Italia proporzioni importanti soprattutto… - Inter : Noi non riusciremo a dormire ?? Per chi riesce, sogni d'oro ? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - haligggg : @StufaMarcia1 @repubblica non chiunque abbia un pensiero diverso, solo chi deve per forza farsi oppressore di una m… - FQMagazineit : Chi riesce a fare 3.206 piegamenti in un’ora? Un 33enne di Brisbane: “Ecco che strategia ho usato” - chxnw0o : RT @deca_hemmyblack: A me dispiace veramente tanto per chi non riesce ad attivare il neurone per comprendere che l’uso del neutro al plural… -