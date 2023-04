Chi era Tina Anselmi, da staffetta partigiana a prima donna ministro della Repubblica (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 25 aprile, in tv su Rai Uno il film che racconta la vita di Tina Anselmi, una grande personalità della recente storia d’Italia Era il 26 settembre 1944 quando Tina Anselmi, una ragazzina di 18 anni con una vita già piuttosto complicata alle spalle, assiste, insieme a molte altre persone alla fucilazione, da parte dei nazifascisti di 31 prigionieri rastrellati su Carso. Tra loro, anche il fratello della sua migliore amica. E’ quello l’episodio chiave che la spinge a prendere posizione, a fare qualcosa di concreto, a scegliere di dare il suo contributo alla Resistenza. Entra così nella Brigata Autonoma Cesare Battisti, con il nome di battaglia di Gabriella, e inizia la sua attività di staffetta partigiana. Negli stessi mesi si iscrive a ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 25 aprile, in tv su Rai Uno il film che racconta la vita di, una grande personalitàrecente storia d’Italia Era il 26 settembre 1944 quando, una ragazzina di 18 anni con una vita già piuttosto complicata alle spalle, assiste, insieme a molte altre persone alla fucilazione, da parte dei nazifascisti di 31 prigionieri rastrellati su Carso. Tra loro, anche il fratellosua migliore amica. E’ quello l’episodio chiave che la spinge a prendere posizione, a fare qualcosa di concreto, a scegliere di dare il suo contributo alla Resistenza. Entra così nella Brigata Autonoma Cesare Battisti, con il nome di battaglia di Gabriella, e inizia la sua attività di. Negli stessi mesi si iscrive a ...

