Chi è Pietro Berardi, l’AD uscente della Roma (Di lunedì 17 aprile 2023) Chi è Pietro Berardi? Con un comunicato a sorpresa la Roma ha annunciato di aver interrotto, con effetto immediato, i rapporti con l’amministratore delegato Pietro Berardi, che ha lasciato così il suo incarico. l’AD giallorosso si era insediato ufficialmente nell’ottobre del 2021, e lascia così la società a poco meno di due anni dal suo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Chi è? Con un comunicato a sorpresa laha annunciato di aver interrotto, con effetto immediato, i rapporti con l’amministratore delegato, che ha lasciato così il suo incarico.giallorosso si era insediato ufficialmente nell’ottobre del 2021, e lascia così la società a poco meno di due anni dal suo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #GiovanniPaoloII Il cardinale interviene sulle recenti dichiarazioni del fratello di #EmanuelaOrlandi, cittadina va… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Chi è Pietro Berardi, l’AD uscente della Roma: Chi è Pietro Berardi? Con un comunicato a sorpr… - CalcioFinanza : Chi è Pietro #Berardi, l’amministratore delegato uscente della Roma - pietro_busacca : RT @ItaliaViva: In tanti in queste settimane hanno fatto polemica, io non la farò. Credo che lo spazio politico di chi non vuole essere po… - GTortoriello : @SecolodItalia1 Chi infanga Papa Wojtyla avrà visto la fiction ' The new pope'..in questo caso è Pietro Orlandi . ci sarà un motivo?? -