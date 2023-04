Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Chi è Nitin Nohria, il nuovo presidente di Exor - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Exor, Nitin Nohria sarà il nuovo presidente: Ajay Banga (verso la guida della Banca Mondiale) non si ricandiderà. Scelto… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Exor, Nitin Nohria sarà il nuovo presidente: Ajay Banga (verso la guida della Banca Mondiale) non si ricandiderà. Scelto… - Andreacocco87 : RT @MilanoFinanza: Exor: utile a 4,2 miliardi nel 2022 grazie alla cessione di PartnerRe e dividendo di 0,44 euro. Chi è il nuovo president… - MilanoFinanza : Exor: utile a 4,2 miliardi nel 2022 grazie alla cessione di PartnerRe e dividendo di 0,44 euro. Chi è il nuovo pres… -

... Exor ha comunicato che proporrà all'assemblea generale la nomina diNohria per la carica di ...è Nohria Nohria prende il posto di Ajay Banga che, prossimo presidente della Banca mondiale, non ...Nohria Decimo preside della Harvard Business School dal 2010 - 2020, in precedenza Nohria - si legge dal profilo universitario - è stato co - presidente della Leadership Initiative, ...E' IL NUOVO PRESIDENTE Il consiglio di amministrazione di Exor proporrà all'assemblea generale la nomina dell'indianoNohria - accademico e decimo preside della Harvard Business School - ...

Exor: utile a 4,2 miliardi nel 2022 grazie alla cessione di PartnerRe ... Milano Finanza

Ajay Banca sarà il prossimo numero uno della Banca Mondiale In vista della candidatura, ecco il nuovo presidente di Exor ...