Chi è Michele Torpedine | il manager de Il Volo ospite a Oggi è un altro giorno

Michele Torpedine è nato a Minervino Murge il 12 maggio 1952. E' un produttore discografico, batterista e manager musicale. Conosciuto in ambito internazionale anche come Michael Torpedine, incomincia la carriera facendo il batterista di Orietta Berti, Iva Zanicchi e Gino Paoli. Negli anni ottanta cura, tramite un'agenzia di spettacolo stanziata a Bologna, l'immagine degli artisti Lucio Dalla, Loredana Bertè e Francesco De Gregori e pianifica le tappe del tour America di Gianna Nannini. In qualità di produttore discografico, porta al successo e, in taluni casi, risolleva le sorti di numerosi artisti italiani come Zucchero Fornaciari, Luca Carboni, Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Giorgia (dal quale decide di distaccarsi subito dopo la ...

