Chi è Manila Gorio | la prima donna transgender a candidarsi come sindaca in Italia e in Europa

(Di lunedì 17 aprile 2023)si propone per le prossime elezioni comunali della città di Bari previste per il 2024: classe 1989, conduttrice del talk Il Punto e giornalista televisiva, è laper la posizione diine in. Lo ha annunciato ieri, 16 aprile 2023, durante i festeggiamenti del suo 34esimo compleanno presso Palazzo Romano Eventi a Gioia del Colle: Penso che la mia candidatura a sindaco di Bari sia il riscatto di una persona che è riuscita ad avere il sostegno di tutta la società civile. Scendo in politica perché voglio impegnarmi per rappresentare chi ha bisogno o almeno ci provo. Non voglio fare la meteora. Gli obiettivi governativi presentati da...

Chi è Manila Gorio, candidata a sindaco di Bari transgender Tag24

La conduttrice transgender Manila Gorio ha annunciato la sua candidatura per le amministrative di Bari: è la prima volta che una persona transgender ...“Scendo in politica perché voglio impegnarmi per rappresentare chi ha bisogno o almeno ci provo” “Penso che la mia candidatura a sindaco di Bari sia il riscatto di una persona che è riuscita ad avere ...