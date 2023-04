Chi è Helena Prestes, la showgirl all’Isola dei famosi e il flirt con Antonino Spinalbese (Di lunedì 17 aprile 2023) Helena Prestes è una modella italo-brasiliana. Nasce il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile. Cresce insieme alla famiglia e alle due sorelle – Mariana e Liviah – in un quartiere complicato, vicino alle favelas. Da giovanissima, entra a far parte di una squadra di basket locale in Brasile. Contemporaneamente lavora in un negozio chiamato “Lojas Renner” a San Paolo. Helena sogna anche di diventare modella, lavoro più remunerativo che le permetterebbe di dare un contributo maggiore a casa. Chi è Helena Prestes Al momento Helena Prestes non avrebbe alcun fidanzato. In passato però è stata al centro del gossip per un flirt con Antonino Spianlbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)è una modella italo-brasiliana. Nasce il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile. Cresce insieme alla famiglia e alle due sorelle – Mariana e Liviah – in un quartiere complicato, vicino alle favelas. Da giovanissima, entra a far parte di una squadra di basket locale in Brasile. Contemporaneamente lavora in un negozio chiamato “Lojas Renner” a San Paolo.sogna anche di diventare modella, lavoro più remunerativo che le permetterebbe di dare un contributo maggiore a casa. Chi èAl momentonon avrebbe alcun fidanzato. In passato però è stata al centro del gossip per unconSpianlbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fan_velvet : @NoVabbeAdoroxx Io non voto helena so già chi salvare e tifare - carlott25434055 : @Anastasiabenci 1 ognuna tifa chi le pare e per esempio io non solo helena ma 2/3 e stop, cià - Giornaleditalia : Helena Prestes chi è: fidanzato, età, altezza, figli, origini, la verità su Antonino - AntonelliCatia : @funny_dreamer16 @LucaSalatino92 So' solo Nataly Caldonazzo..camassa.. Helena...i jalisse...poi booo...nn ho visto… - helena_mar19 : RT @gerry6712: Chi ci tiene, ti tiene. Chi ti tiene, ti sente. Chi ti sente, viene a prenderti. Ovunque tu sia. ?? Angelo De Pascalis #bu… -