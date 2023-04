Chi è Francesca Versace, la compagna di Christopher Leoni (Di lunedì 17 aprile 2023) Francesca Versace, la compagna di Christopher Leoni, è una designer figlia dell’imprenditore e produttore cinematografico Santo Versace (fratello maggiore dei noti stilisti Gianni e Donatella Versace) e di Cristiana Ragazzi. Nata il 25 febbraio 1982, Francesca è cresciuta fra Milano e Londra, dove si è laureata alla Central Saint Martins University of the Arts e, dopo numerosi viaggi fra Singapore, Tokio e Firenze, nel 2016 ha lanciato il proprio brand di borse di lusso durante la Parigi Fashion Week. Con il compagno Christopher Leoni, modello, attore brasiliano e concorrente de L’Isola dei famosi, ha avuto due figli: Ayla Leonor, nata nel 2014 e Santo, avuto nel 2017. Francesca è presente su ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 17 aprile 2023), ladi, è una designer figlia dell’imprenditore e produttore cinematografico Santo(fratello maggiore dei noti stilisti Gianni e Donatella) e di Cristiana Ragazzi. Nata il 25 febbraio 1982,è cresciuta fra Milano e Londra, dove si è laureata alla Central Saint Martins University of the Arts e, dopo numerosi viaggi fra Singapore, Tokio e Firenze, nel 2016 ha lanciato il proprio brand di borse di lusso durante la Parigi Fashion Week. Con il compagno, modello, attore brasiliano e concorrente de L’Isola dei famosi, ha avuto due figli: Ayla Leonor, nata nel 2014 e Santo, avuto nel 2017.è presente su ...

