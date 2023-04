Chi è Fiore Argento: età, altezza, peso, lavoro, marito e figli, vita privata (Di lunedì 17 aprile 2023) Stasera, lunedì 17 aprile, comincia la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Andiamo alla scoperta di una delle concorrenti, cioè Fiore Argento, figlia del noto regista Dario e sorella dell’attrice Asia. Ilary Blasi e il suo staff hanno voluto anche lei tra i vipponi che si daranno battaglia per incidere il proprio nome nella storia del reality dopo quello di Nicolas Vaporidis, vincitore della scorsa edizione. Fiore Argento è stata la prima concorrente ad essere ufficializzata dall’Isola dei Famosi. E subito il suo nome ha provocato una serie di reazioni non proprio positive. Soprattutto all’interno della sua stessa famiglia, secondo le indiscrezioni trapelate, ci sarebbe stato chi non ha accolto bene questa decisione della donna. Il timore è che durante il suo soggiorno in Honduras ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Stasera, lunedì 17 aprile, comincia la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Andiamo alla scoperta di una delle concorrenti, cioèa del noto regista Dario e sorella dell’attrice Asia. Ilary Blasi e il suo staff hanno voluto anche lei tra i vipponi che si daranno battaglia per incidere il proprio nome nella storia del reality dopo quello di Nicolas Vaporidis, vincitore della scorsa edizione.è stata la prima concorrente ad essere ufficializzata dall’Isola dei Famosi. E subito il suo nome ha provocato una serie di reazioni non proprio positive. Soprattutto all’interno della sua stessa famiglia, secondo le indiscrezioni trapelate, ci sarebbe stato chi non ha accolto bene questa decisione della donna. Il timore è che durante il suo soggiorno in Honduras ...

