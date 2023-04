Chi è Fiore Argento, all’Isola dei Famosi 2023: la sorella Asia non avrebbe voluto, “Ho paura che…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tra i concorrenti della nuova Isola dei Famosi 2023 c’è anche Fiore Argento. Il cognome rimanda subito all’attrice e regista Asia ed al padre Dario Argento. Non a caso, Fiore è rispettivamente sorella e figlia dei due nomi celebri. La stessa Ilary Blasi, padrona di casa dell’Isola, ha ammesso di non sapere che Asia avesse... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 aprile 2023) Tra i concorrenti della nuova Isola deic’è anche. Il cognome rimanda subito all’attrice e registaed al padre Dario. Non a caso,è rispettivamentee figlia dei due nomi celebri. La stessa Ilary Blasi, padrona di casa dell’Isola, ha ammesso di non sapere cheavesse... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarisZeynab : RT @Cris_C17: Nonostante ci sia chi da il meglio di sè , c'è sempre una ????che da il peggio di sè. Buongiorno ?????b lunedì In attesa di una… - blogtivvu : Chi è Fiore Argento, all’Isola dei Famosi 2023: la sorella Asia non avrebbe voluto, “Ho paura che…” - janetRD6 : RT @Cris_C17: Nonostante ci sia chi da il meglio di sè , c'è sempre una ????che da il peggio di sè. Buongiorno ?????b lunedì In attesa di una… - redazionerumors : [Trending now] Conosciamo tutto su Fiore Argento, figlia di Dario Argento e sorella di Asia, nonché futura naufraga… - BarnumEFX : @ilmessaggeroit ma se si fa un articola per far conoscere chi è questa Fiore Argento allora è palese che NON SIA FAMOSA! -