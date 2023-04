Chi è Enrico Lucherini, l’ufficio stampa di Ares Gate e creatore dei finti scoop (Di lunedì 17 aprile 2023) Enrico Lucherini, il vero ufficio stampa dei finti gossip. Ha inventato scandali (come lui stesso ha ammesso in diretta televisiva da Live Non è la D’Urso), convinto Rossellini a strappare una parrucca infuocata dalla testa di Sandra Milo, fatto salvare dai pompieri Mariangela Melato, rischiare l’affogamento ad Agostina Belli, cadere Lea Massari da un camion. Il giornalista sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” nello spazio dedicato a Catherine Spaak, attrice venuta a mancare lo scorso anno. Intervistato da FQMagazine ha svelato che tutti questi finti scoop con le dive, accadevano in estrema sicurezza: Tutto ciò che toccavo diventava oro. Fino a cinque o sei anni fa: quando hanno iniziato a non funzionare più e le ho interrotte. I giornali erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023), il vero ufficiodeigossip. Ha inventato scandali (come lui stesso ha ammesso in diretta televisiva da Live Non è la D’Urso), convinto Rossellini a strappare una parrucca infuocata dalla testa di Sandra Milo, fatto salvare dai pompieri Mariangela Melato, rischiare l’affogamento ad Agostina Belli, cadere Lea Massari da un camion. Il giornalista sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” nello spazio dedicato a Catherine Spaak, attrice venuta a mancare lo scorso anno. Intervistato da FQMagazine ha svelato che tutti questicon le dive, accadevano in estrema sicurezza: Tutto ciò che toccavo diventava oro. Fino a cinque o sei anni fa: quando hanno iniziato a non funzionare più e le ho interrotte. I giornali erano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Enrico Papi, chi è: età, biografia, carriera, moglie, figli, dove vive e Instagram - FondazioneCESVI : L'installazione artistica, a cura di Nicolas Ballario, si compone delle fotografie di Fabrizio Spucches accompagnat… - granmartello : @antonluca_cuoco @marattin @Enrico__Costa @aledenicola @SScalpelli @OGiannino @libdemeuropei @libeRI_al Il pezzo d'… - rinaldochiti : RT @antonluca_cuoco: ah voja se c'è pezzo di italia non rappresentato e non attirato da #Schlein e #Meloni: non a suo agio coi nazionalisti… - pego_enrico : @GiulioMarini2 Il vaccino produce il grave effetto collaterale della complottite a chi non lo assume... -