Chi è Claudia Motta, l’ex Miss Mondo Italia concorrente all’Isola dei Famosi 2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Claudia Motta, proclamata Miss Mondo Italia nel 2021 durante l’edizione che non si è tenuta in presenza a causa del Covid, è una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La 23enne romana, dopo aver iniziato gli studi giuridici seguendo le orme dei genitori, si è dedicata totalmente al Mondo della moda, divenendo di fatti una modella, pur avendo partecipato anche a diversi programmi tv come “Tiki Taka” condotto da Piero Chiambretti. Attualmente pare che abbia una relazione con lo chef toscano Simone Rugiati. Chi è Claudia Motta Nata il 22 maggio 2000, Claudia Motta ha 23 anni, è di Roma dove ha studiato danza all’Accademia Nazionale ma scegliendo di intraprendere la carriera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023), proclamatanel 2021 durante l’edizione che non si è tenuta in presenza a causa del Covid, è una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei. La 23enne romana, dopo aver iniziato gli studi giuridici seguendo le orme dei genitori, si è dedicata totalmente aldella moda, divenendo di fatti una modella, pur avendo partecipato anche a diversi programmi tv come “Tiki Taka” condotto da Piero Chiambretti. Attualmente pare che abbia una relazione con lo chef toscano Simone Rugiati. Chi èNata il 22 maggio 2000,ha 23 anni, è di Roma dove ha studiato danza all’Accademia Nazionale ma scegliendo di intraprendere la carriera ...

